Hindistan'da MiG-29 Savaş Uçağı Eğitim Uçuşu Sırasında Düştü
Uttar Pradeş eyaletinde gerçekleşen olayda, MiG-29 savaş uçağı sistem arızası nedeniyle düştü. Pilotun kendisini fırlatarak kurtulduğu bildirildi. Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.
HİNDİSTAN'ın Uttar Pradeş eyaletinde MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, rutin eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 savaş uçağının Agra kenti yakınlarına düştüğü belirtildi. Uçağın sistem arızası nedeniyle düştüğü ve pilotun kendisini güvenli bir yere fırlattığı kaydedildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.