Hindistan'da MiG-29 Savaş Uçağı Eğitim Uçuşu Sırasında Düştü

HİNDİSTAN'ın Uttar Pradeş eyaletinde MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, rutin eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 savaş uçağının Agra kenti yakınlarına düştüğü belirtildi. Uçağın sistem arızası nedeniyle düştüğü ve pilotun kendisini güvenli bir yere fırlattığı kaydedildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.