Hindistan'da meydana gelen yangınlarda 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da meydana gelen iki ayrı yangında en az 11 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 40 kişi de yaralandı. Mumbai'deki bir binada çıkan yangında 7 kişi öldü ve 40 kişi yaralandı. Amritsar'daki bir ilaç fabrikasında çıkan yangında ise 4 işçi hayatını kaybetti.

YENİ DELHİ, 6 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'da Cuma günü meydana gelen iki ayrı yangında en az 11 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 40 kişi de yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Maharaştra eyaletinde yer alan finans başkenti Mumbai'nin Goregaon bölgesinde çok katlı bir binada çıkan büyük yangında 7 kişi öldü ve yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan beşinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, dört kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Son haberlere göre yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kesin nedenini tespit etmek üzere soruşturmalar sürüyor.

Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Pencap eyaletinin Amritsar bölgesindeki bir ilaç fabrikasında çıkan bir başka yangında ise 4 işçi hayatını kaybetti.

Fabrikanın içinde bulunan büyük miktardaki kimyasal maddenin yangına yol açmış olabileceği düşünülüyor. Ancak olayın nedenine dair resmi olarak teyit edilmiş bir bilgi verilmedi.