Hindistan'da meydana gelen heyelanda 10 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde meydana gelen heyelanda en az 10 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Kurtarma ekipleri 75 kişiyi tahliye ederken, çok sayıda kişinin hala toprak altında olmasından endişe ediliyor.

YENİ DELHİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde meydana gelen heyelanda en az 10 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Kurtarma ekipleri 75 kişiyi tahliye ederken, çok sayıda kişinin hala toprak altında olmasından endişe ediliyor.

Heyelan Çarşamba gecesi geç saatlerde Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'nin yaklaşık 80 kilometre güneydoğusundaki Raigad bölgesinin Irshalgad köyünde meydana geldi.

Hintli yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, bir tepecikten büyük miktarda toprak ile kaya sürükleyen heyelanın, uzak mezradaki yaklaşık 30 evi yuttuğunu belirtti.

Olayın ardından yetkililer, mahsur kalan köylüleri aramak ve tahliye etmek üzere olay yerine kurtarma ekipleri sevk etti.