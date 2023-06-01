Hindistan'da Meitei topluluğuna yönelik şiddet olaylarını incelemek üzere soruşturma heyeti kuruldu

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Meitei topluluğunun 'Planlanmış Kabile' kategorisine dahil edilmemesi gerekçesiyle başlayan ve halihazırda 80'den fazla kişinin öldüğü şiddet olaylarını incelemek üzere soruşturma heyeti kurulduğu bildirildi.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Meitei topluluğunun "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmemesi gerekçesiyle başlayan ve halihazırda 80'den fazla kişinin öldüğü şiddet olaylarını incelemek üzere soruşturma heyeti kurulduğu bildirildi.

Eyalette "etnik şiddet" olaylarının başlamasından yaklaşık bir ay sonra bölgeyi ziyaret eden Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Shah, emekli bir yüksek mahkeme hakimi liderliğinde Manipur'daki şiddet olaylarını inceleyecek soruşturma heyeti kurulduğunu duyurdu.

Bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için Manipur Valisi Anusuiya Uikey başkanlığında ayrıca bir barış komitesinin kurulacağını belirten Shah, olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerine 12 bin 129 dolar tazminat verileceğini açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Manipur'daki şiddet olaylarının Hint yetkililerce "derhal ve tarafsız bir şekilde soruşturulması" gerektiğini söylemişti.

Manipur eyaletindeki "etnik şiddet" olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'i aşarken, en az 300 kişi yaralanmıştı.

Askere "vur emri" verilmişti

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuştu.

4 Mayıs'ta askere "vur emri"nin verildiği Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle 40 binden fazla kişi yerlerinden edildi.

Hindistan'da "Planlanmış Kabile (ST)" kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.