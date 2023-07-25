Hindistan'da Meitei topluluğuna yönelik şiddet olaylarına internet kesintisi tedbirleri hafifletildi

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Meitei topluluğunun "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmemesi gerekçesiyle başlayan şiddet olaylarının kontrol altına alınmasına yönelik internet kesintisi tedbirlerinin hafifletildiği açıklandı.

The Indian Express'in haberine göre, Manipur Yerel Yönetimi, şiddet olaylarına sahne olan eyaletteki internet yasağı ve geniş bant hizmet kesintilerinin, "şartlı olarak kaldırılmasına" karar verdi.

Karara göre, Manipurlular, internet hizmetlerine, Kiralık İnternet Hatları (ILL) veya Eve Kadar Fiber (FTTH) hatlarından erişebilirken, mobil veriye erişim yasağı devam edecek.

Geniş bant aboneleri, internete yalnızca sabit IP adresinden erişebilecekken, Wi-Fi ve kişisel erişim noktası olarak bilinen "hotspot" aracılığıyla internete erişim sağlanamayacak.

Karar kapsamında, sanal özel ağ (VPN) programlarıyla internete bağlanılamayacak ve yeni VPN yazılımları sistemlere yüklenemeyecek.

Manipur yönetimi, söz konusu kararı, ofis çalışanlarının, sağlık tesislerinin ve evden çalışan insanların internet kesintilerinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle verdi.

Karar kapsamındaki kuralların ihlal edilmesi durumunda aboneler, ilgili kanunlar uyarınca ceza alacak.

Manipur'da şiddet olayları devam ediyor

Öte yandan eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle bölgedeki gösterileri devam ediyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna karşı tutumu şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne oluyor. Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle 142 kişi hayatını kaybederken, 60 bin kişi yerlerinden edildi.

Eyalette yaşanan şiddetin kontrol altına alınması için internet kesintileri dahil birçok tedbir alınmıştı.