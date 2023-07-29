Hindistan'da Maytap Fabrikasında Patlama: 8 Ölü

Hindistan'ın güneyindeki bir maytap fabrikasında meydana gelen patlamada, en az 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Tamil Nadu eyaletindeki fabrikada meydana gelen patlamada, 8 kişi hayatını kaybederken, fabrika çevresindeki iş yerleri ve evler de hasar gördü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

YENİ Hindistan'ın güneyindeki bir maytap fabrikasında meydana gelen patlamada, en az 8 kişi yaşamını yitirirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Tamil Nadu eyaletindeki maytap fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca fabrika çevresindeki iş yerleri ve evler hasar gördü.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.