Hindistan'da Maytap Fabrikasında Patlama: 8 Ölü
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Hindistan'ın güneyindeki bir maytap fabrikasında meydana gelen patlamada, en az 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Tamil Nadu eyaletindeki fabrikada meydana gelen patlamada, 8 kişi hayatını kaybederken, fabrika çevresindeki iş yerleri ve evler de hasar gördü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
YENİ Hindistan'ın güneyindeki bir maytap fabrikasında meydana gelen patlamada, en az 8 kişi yaşamını yitirirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Tamil Nadu eyaletindeki maytap fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
Patlamada 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca fabrika çevresindeki iş yerleri ve evler hasar gördü.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Dünya