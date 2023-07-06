Hindistan'da Manipur eyaletinde internet yasağı uzatıldı

Hindistan'ın Manipur eyaletinde yerel hükümetin internet hizmetlerine yönelik yasağı 10 Temmuz'a kadar uzatıldı. Yasağın can kaybı, mala zarar verme ve kamu huzuru ile toplumsal uyumu bozmaya yönelik endişeler nedeniyle uzatıldığı belirtildi.

YENİ DELHİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde yetkililer, yerel hükümetin internet hizmetlerine yönelik devam eden yasağı 10 Temmuz'a kadar uzattığını bildirdi.

Yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada yasağın can kaybı, mala zarar verme ve kamu huzuru ile toplumsal uyumu bozmaya yönelik endişeler nedeniyle uzatıldığını söyledi.

Kabile niteliğinde olmayan Meiteis topluluğunun kabile statüsüne dahil edilmesi planına karşı 3 Mayıs'ta düzenlenen protestolarda büyük çaplı şiddet olayları patlak vermişti. Manipur eyaleti o tarihten bu yana diken üstünde. Çatışmalarda şu ana kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 60.000 kişi de yerinden edildi.

Yaşanan olaylar üzerine yerel yetkililer sokağa çıkma yasağı getirdi ve eyaletteki kalabalıkların harekete geçmesini kısıtlamak amacıyla tedbir olarak internet hizmetlerine genel bir yasak koydu.

Yetkililer, çeşitli sosyal medya platformları ve mesajlaşma hizmetleri aracılığıyla kışkırtıcı unsurların, söylentilerin yayılmasından ve provokatör ile göstericilerin harekete geçirilmesinden endişe duyuyor.