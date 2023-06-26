Hindistan'da Manipur eyaletinde internet yasağı uzatıldı

Manipur eyaletinde devam eden şiddet olayları nedeniyle internet hizmetlerine getirilen yasak 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Yasak, Meiteis ve Kuki adındaki iki topluluk arasında şiddet olaylarının patlak vermesinden bu yana uygulanmaya devam ediyor.

YENİ DELHİ, 26 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde Pazar günü eyalet hükümeti tarafından açıklanan resmi düzenlemeye göre, devam eden şiddet olayları nedeniyle internet hizmetlerine getirilen yasak 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Yasak, Meiteis ve Kuki adındaki iki topluluk arasında şiddet olaylarının patlak vermesinden bu yana uygulanmaya devam ediyor.

Açıklamada, "Bazı toplum düşmanlarının halkı galeyana getirecek görüntüleri, nefret söylemlerini ve video mesajlarını iletmek için sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanabileceği ve bunun eyaletteki kanun ve düzene ciddi yansımaları olabileceği endişesi var" ifadeleri kullanıldı.

Kabile niteliğinde olmayan Meiteis topluluğunun kabile statüsüne dahil edilmesi planına karşı 3 Mayıs'ta düzenlenen protestolarda büyük çaplı şiddet olayları patlak vermişti. Manipur eyaleti o tarihten bu yana diken üstünde.

Etnik çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybederken 40,000'den fazla kişi yerinden edildi. Eyaletteki şiddet olayları sırasında yaklaşık 300 kişi yaralandı ve 1.700 civarında ev küle döndü.