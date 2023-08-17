Hindistan'da Manipur'daki Şiddet Olaylarını Soruşturmak İçin 53 Kişilik Ekip Oluşturuldu

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Manipur eyaletinde meydan gelen şiddet olaylarını soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturdu. Oluşturulan ekip, Manipur'daki şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturacak ve yerel görevlilerin rolünü en aza indirmeye çalışacak. Ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısı yer alacak.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Manipur eyaletinde meydan gelen şiddet olaylarını soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturdu.

Hindistan'ın yayın kuruluşu NDTV'nin haberine göre, ülke genelindeki CBI bürolarından seçilen ekip, Manipur'daki şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturacak.

Yetkililer, süreçte Manipur'daki yerel görevlilerin rolünü en aza indirmeye çalışacaklarını kaydederken, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ekip, iki kadının 4 Mayıs'ta toplu tecavüze uğraması da dahil pek çok vakayı da ele alacak.

Oluşturulan 53 kişilik ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi de paylaşılırken, toplamda 17 vakanın soruşturulacağı aktarıldı.

Manipur'daki şiddet olayları

Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip toplu tecavüz ettikleri görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, gelen tepkilerin ardından toplu tecavüzle ilgili soruşturma açmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 150'den fazla kişi hayatını kaybederken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.