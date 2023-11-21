Hindistan'da mahsur kalan işçilerle iletişim sağlandı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan 41 işçi ile iletişim sağlandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YENİ Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kalan 41 işçi ile iletişim sağlandı.

Yetkililer, sosyal medya platformu X'te tünelde mahsur kalan işçilerin görüntülerini ilk kez yayınladı.

Kurtarma çalışmaları kapsamında yeni yerleştirilen bir çelik borudan geçirilen küçük bir kamera aracılığıyla işçilerle konuşulduğunu açıklayan yetkililer, görüşmede 41 işçinin sağlık durumlarının tespit edilmeye çalışıldığını açıkladı.

Hükümet sözcüsü Deepa Gaur, söz konusu çelik düzenek sayesinde işçilere sıcak yemek de gönderildiğini söyledi.

Kurtarma ekipleri işçileri çıkarmak için dikey olarak kazacakları tepenin zirvesine bir erişim yolu oluşturuyor.

Daha önce işçilere daha dar bir borudan kuru gıdalar gönderiliyordu. Oksijen ise ayrı bir borudan sağlanıyor.

Tünelin çökmesi sonucu mahsur kalmışlardı

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüştü.

Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini ifade etmişti.

Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirilmişti.

Kurtarma çalışmaları 7'nci gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramıştı.