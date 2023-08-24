Hindistan'da köprü çöktü, 18 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Mizoram eyaletinde inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 3 olarak açıklandı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın Mizoram eyaletinde, inşaat halindeki köprünün dün çökmesinden sonra hayatını kaybedenlerinin sayısı 18'e yükseldi. Eyalet yetkilileri yaralı sayısını 3 olarak duyurdu.

Mizoram Eyaleti yönetimi dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Yapım aşamasında olan bir demiryolu köprüsü (Sairang yakınlarındaki 196 numaralı köprü) 23 Ağustos 2023 tarihinde sabah saat 9.30 sularında Mizoram'ın Sairang köyü yakınlarında çökmüştür. İnşaat alanı Aizawl'a yaklaşık 21 km uzaklıktadır.

Yaşanan trajik olayın ardından kurtarma ve yardım çalışmaları derhal başlamıştır. Bölge idaresi ve Polis departmanı yetkilileri, yerel yetkililerle birlikte kurtarma operasyonuna başladı. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken şu ana kadar 18 ceset çıkarıldı ve 3 yaralı kurtarıldı.?

Açıklamada, ekiplerinin çalışmalar sırasında 100 metre yüksekliğindeki köprü ayağının tepesinde mahsur kalan yaralı bir işçinin kurtarıldığı ayrıca belirtildi.