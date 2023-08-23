Hindistan'da köprü çöktü, 17 işçi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Mizoram eyaletinde, inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu en az 17 işçi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

? Hindistan'ın Mizoram eyaletinde, inşaat halindeki bir köprünün çöktüğü ve inşaatta çalışan en az 17 işçinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Mizoram Eyaleti Birinci Bakanı Zoramthanga bugün yaptığı açıklamada 'Aizawl yakınlarındaki Sairang'da yapımı devam eden demiryolu köprüsü bugün çöktü; en az 17 işçi hayatını kaybetti: Kurtarma çalışmaları devam ediyor' dedi.