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Hindistan'da konser izdihamında 4 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Kerala eyaletinde Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen konserde yaşanan izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti. Konser sırasında meydana gelen izdihamda 60'tan fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen konserde yaşanan izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cochin Üniversitesindeki festivalde, Nikita Gandhi'nin konseri sırasında izdiham yaşandı.

İzdihamda 4 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, olayın konserin düzenlendiği yerin giriş ve çıkışının aynı olması nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.

Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Dünya

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