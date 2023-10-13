Hindistan'da kömür madeni çöktü: En az 3 ölü, çok sayıda kişi mahsur

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir kömür madeninin çökmesi sonucu en az üç kişi öldü, çok sayıda kişi mahsur kaldı. Madencilerin çalıştığı Narayankuri kömür ocağında meydana gelen göçük sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YENİ DELHİ, 13 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'da yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada, ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinde bir kömür madeninin çökmesi sonucu en az üç kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de mahsur kaldığından endişe edildiğini söyledi.

Kömür madeni Çarşamba günü öğleden sonra, madenciler Batı Bengal'in başkenti Kolkata'nın yaklaşık 197 km kuzeybatısındaki Paschim Bardhaman ilçesinin Raniganj bölgesindeki Narayankuri kömür ocağında maden çıkarma çalışmaları yaparken çöktü.

Bir polis memuru yaptığı açıklamada, "Kömür madenindeki göçükte üç kişi hayatını kaybetti ve bunların bölge sakinleri olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı. Memur "Bize çok sayıda kişinin kayıp olduğu ve içeride mahsur kalmış olmalarından korkulduğu söylendi" diye konuştu.

Polis, mahsur kalan madencileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre kayıp sayısı 10 civarında.

Polise göre, yaklaşık yirmiyi aşkın kişi madene yasadışı yollardan girdi. Bazı kişiler dışarı çıkmayı başarırken, diğerlerinin içeride mahsur kaldığı söyleniyor.

Uzmanlar, kömür madenciliği endüstrisinin yetersiz bir şekilde düzenlendiğini ve çok az korumaya sahip madencilerin sıklıkla hayati tehlike ile karşı karşıya kaldığını söylüyor.