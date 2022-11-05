Hindistan'da kobranın saldırısına uğrayan çocuk yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'da evinin bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki çocuk, kendisini ısıran kobradan kurtulamayınca akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. Karşı atağa geçen küçük kobrayı iki kez ısırarak kurtulmayı başardı. Yılan ölürken, hastaneye kaldırılan çocuğa şans eseri zehir geçmediği belirtildi. Mucize şekilde ölümden kıl payı kurtulan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

Vahşi hayvanların sık sık insanların yaşadığı şehir merkezlerine indiği Hindistan bu kez bir kobranın saldırısına sahne oldu. Chhatisgarh bölgesinde 8 yaşındaki Deepak isimli çocuk, evinin arka bahçesinde oyun oynarken bir kobra yılanının saldırısına uğradı. Kobra Deepak'ın kolunu sardıktan sonra ısırdı. Acı içinde kalan çocuk, yılandan kurtulmayı başaramayınca karşı atak yaptı. Kobrayı iki defa ısıran küçük çocuk yılandan kurtulmayı başardı.

ZEHİR VÜCUDA GİRMEMİŞ

Olayın ardından küçük çocuk yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan incelemelerde Deepak'ın yarasının bir 'kuru ısırık' olduğu, zehrin vücuduna girmediği belirlendi. Herhangi bir semptom görülmeyen Deepak taburcu edildi.

"YILANI İKİ KEZ ISIRDIM"

New Indian Express'e bir röportaj veren çocuk, "Kurtulmak için kobrayı savursam da kurtulamayınca onu iki kez sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" ifadelerini kullandı.