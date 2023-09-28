Hindistan'da kız çocuğuna cinsel istismar tepkisi

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Ujjain bölgesinde bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar tepkilere yol açtı. İstismara uğrayan çocuğun yardım istemesine rağmen kimse karşılık vermedi. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Rahip tarafından yardım edilen çocuğun durumu araştırılıyor.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Ujjain bölgesinde bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar tepkilere yol açtı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberinde, cinsel istismara uğrayan 15 yaşındaki kız çocuğunun yarı çıplak ve yaralı olarak bölge sakinlerinden yardım istediği ancak kimsenin karşılık vermediği aktarıldı.

Bir adamın, yardım isteyen kız çocuğunu yanından kovması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Cinsel istismar mağduru kız çocuğuna "ashram" olarak adlandırılan ibadet yerinden çıkan rahip Rahul Sharma'nın yardım ettiği belirtildi.

Rahip Sharma, kız çocuğunun yüz ve gözlerinde şişlik ve morluklar olduğunu, polise haber verdiğini, ailesine ulaşmak için de kızı konuşturmaya çalıştığını söyledi.

Sharma, kızın bir bölgeden bahsettiğini ancak söylediğinin tam olarak anlaşılamadığını anlattı.

ANI haber ajansına konuşan Ujjain Bölgesi Başkomiseri Sachin Sharma ise kızın eyaletin Satna bölgesinden olduğunu tespit ettiklerini ve olayla ilgili 5 kişinin sorgulandığını kaydetti.

Kamuoyunda tepkiye sebep olan olayın araştırılması için Hint polisi özel soruşturma ekibi oluşturdu.