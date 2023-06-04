Hindistan'da inşaat halindeki köprü ikinci kez çöktü

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Bhagalpur şehrinde inşaat halindeki köprü ikinci kez çöktü. Burhi Gandak Nehri üzerinde bulunan Aguwani-Sultanganj köprüsünün çökme anı çevredekiler tarafından kaydedildi. İlk incelemelere göre, Bhagalpur şehrindeki 206 metre uzunluğundaki köprüde çatlaklar oluşması nedeniyle köprünün çöktüğü düşünülüyor. Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.