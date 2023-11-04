Hindistan'da ilaç fabrikasında çıkan yangında 7 kişi öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan bir ilaç fabrikasında çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yangında çok sayıda kişi kayıp.

YENİ DELHİ, 4 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangında en az 7 kişinin öldüğü ve 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hindistanlı yetkililerce Cumartesi günü yapılan açıklamada, yangında çok sayıda kişinin de kayıp olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre yangın, Cuma günü Maharaştra'nın başkenti Mumbai'nin yaklaşık 177 km güneyindeki Raigad bölgesinin Mahad kentindeki Maharaştra Eyaleti Endüstriyel Kalkınma Kurumu'nda (MIDC) yer alan Blue Jet Healthcare adlı ilaç fabrikasında meydana gelen bir patlamanın ardından çıktı.

Olayın ardından yetkililer, kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere itfaiye görevlilerini ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) personelini olay yerine sevk etti.

Bir yetkili, "Bugün sabaha kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Bunun yanı sıra, kayıp kişileri arama çalışmaları halen devam ediyor" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, yangının nedenini tespit etmek için soruşturma emri verdi.

Basında çıkan haberlere göre patlama sırasında ilaç fabrikasında yaklaşık 24 kişi bulunuyordu.