Hindistan'da Hristiyanların Bulunduğu Kongre Merkezinde Patlama: 1 Ölü, 30 Yaralı

Hindistan'da Yehova Şahitlerinin toplandığı bir kongre merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Hindistan'da pazar ayini için toplanan Hristiyanların bulunduğu kongre merkezindeki patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Yehova Şahitlerinin ayin için toplandığı bir kongre merkezinde patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Bu arada konuya yakın kaynaklar, patlamaya bir bombanın neden olmuş olabileceğini kaydetti.