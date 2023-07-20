Hindistan'da heyelan: En az 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletinin Raigad bölgesinde meydana gelen heyelanda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de toprak altında mahsur kaldığından şüpheleniliyor.

YENİ DELHİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletinin Raigad bölgesinde aralıksız yağmurların yol açtığı heyelanda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Çarşamba günü gece saatlerinde meydana gelen afette çok sayıda kişinin de toprak altında mahsur kaldığından şüpheleniyor.

Yerel medyada çıkan haberlere göre 30'un üzerinde ailenin halen toprak altında olduğundan korkuluyor.

Haberlere göre bir kabile köyünün yaklaşık 46 evi heyelandan etkilenen bölgede bulunuyor ve şu ana kadar yaklaşık 70 kişi kurtarılırken yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığı düşünülüyor.

Haberlere göre, Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden (NDRF) üst düzey bir yetkili, kurtarma ve yardım çalışmaları yürütmek üzere bölgeye dört NDRF ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Öte yandan Maharaştra eyaletinin birçok kesiminde aralıksız yağmurlar devam ederken Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Perşembe günü Raigad bölgesi için aşırı şiddetli yağışlara işaret eden "Kırmızı Alarm" verdi.