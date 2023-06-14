Hindistan'da Havalimanında Yangın Çıktı

Hindistan'ın Kolkata kentinde bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havalimanı'nda uçuş öncesi kontrol noktasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Uçuş işlemleri yeniden başladı.

YENİ Hindistan'ın Kolkata kentinde bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktı.

Havalimanı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamada, uçuş öncesi kontrol noktasında yerel saatle 21.12'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı, bekleme salonunun dumanla dolması sebebiyle yolcuların tahliye edildiği bildirildi.

Ülkenin doğusundaki en büyük havalimanında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı, uçuş işlemlerinin de yeniden başladığı ifade edildi.

Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havalimanı'ndaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.