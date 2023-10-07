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Hindistan'da Havai Fişek Dükkanında Yangın: 12 Ölü

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bir havai fişek dükkanında çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti. Yangının sebebi henüz bilinmezken, yangın söndürüldü ve çok sayıda araç da zarar gördü.