Hindistan'da hapisteki tecavüz ve cinayet hükümlüsü Sih tarikat liderine sık sık izin verilmesi tepki çekti

Singh, bir dizi cinayet ve tecavüzden hüküm giymesine karşın son 13 ayda toplam 131 gününü dışarıda geçirdi.

Hindistan’da geçen hafta sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük yankı uyandırdı.

Bu videoda cinayet ve tecavüzden hüküm giyen ve hapiste olması gereken guru Gurmeet Ram Rahim Singh, evlat edindiğini söylediği Honeypreet Insan adlı genç bir kadınla pasta kesiyor.

İzinle dışarı çıkan tarikat lideri, Instagram’da takipçi sayısının bir milyona ulaşmasını kutluyor.

Bundan birkaç gün önce paylaşılan başka bir videoda Singh, bu kez daha büyük bir pastayı kılıçla kesiyor.

Bu videoların ardından birçok kişi, Dera Saşa Sauda tarikatının lideri Singh’e neden bu kadar dışarı çıkma izni verildiğini sordu.

Gurmeet Ram Rahim Singh, tecavüzden hüküm giydiği döneme kadar Hindistan’da en etkili dini liderlerden biriydi.

Singh, 2017’de iki kadın müridine tecavüzden 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Haryana eyaletindeki bir hapishaneye gönderildi.

2019’da izinle dışarı çıktığı bir günde bir gazeteciyi öldürmekten suçlu bulunup müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2002’de bir çalışanını öldürmekten de başka bir müebbet hapis cezası aldı.

13 ayda 131 gün izin

Singh, bu kadar ciddi suçlardan hüküm giymiş olmasına karşın son 13 ayda toplam 131 gününü dışarıda geçirdi.

Şubat 2022’de 21 gün, Haziran’da 30 gün, Ekim’de de 40 gün izin aldı. 21 Ocak’ta da Singh’e 40 gün izin daha verildi.

Bir Dera Saşa Sauda yetkilisi, “İzin tüm mahkumların hakkıdır. Bir insan hakkıdır” dedi.

Bu yetkili, “Zamanını dini vaizlerle geçiriyor. İnsanların sorunlarına çare bulmak için çabalıyor, uyuşturucu bağımlılarına yönelik programlarda çalışıyor” dedi ve her gün 100 bin kişinin Singh sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtulduğunu öne sürdü.

Fakat Singh’in sık sık hapisten çıkmasına izin verilmesi sosyal medyada öfke yarattı.

Birçok kişi cinayet ve tecavüzden hüküm giyen birine nasıl dışarı çıkma izni verilebildiğini anlamaya çalışıyor.

Sihizmin en üst düzey kurumu Şiromani Gurdvara Parbandak (SGPC), Singh’e izin verilmesine mahkeme nezdinde itirazda bulundu ve bunun topluma yanlış mesaj verdiğini” belirtti.

BBC’ye konuşan SGPC Genel Sekreteri Gurçaran Singh Grewal, Singh için “Toplum için bir yüz karası” dedi.

On milyonlarca müridi olan Singh’i Haryana’ya bağlı Sirsa kasabasındaki dergahında her yıl yüz binlerce ziyarete geliyordu.

Yıllar boyunca ülkenin en büyük iki partisinden biri olan Kongre ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Singh'in seçmenleri etkileme gücünden yararlanmaya çalıştı.

Son dönemde Singh, BJP'ye destek verdi. 2014'te Haryana eyaleti seçimlerinde müridlerinden bu partiye oy vermelerini istedi.

Gözden düşmeden önce Haryana eyaleti Başbakanı Manohar Lal Khattar ile fotoğrafları yayımlandı.

Takıları ve sıra dışı giysileri nedeniyle "Havalı Guru" diye anılan Singh, aynı zamanda "Rock Yıldızı Baba" olarak da biliniyor. Rock konserleri veren ve bazı filmlerde rol alan Singh, Hindistan'ın güçlü kişilerine yakınlığıyla da tanınıyor.