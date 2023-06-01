Hindistan'da Halk Manipur'daki Şiddeti Protesto Etmek İçin Sokaklara Döküldü

Hindistan'ın Manipur eyaletinde halk, şiddeti kontrol altına almak ve gerilimi sona erdirmek için protesto düzenledi. Yüzlerce aşiret mensubu, hükümeti göreve çağırdı.

YENİ DELHİ, 1 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yer alan Jantar Mantar'da düzenlenen protesto sırasında slogan atan insanlar, 31 Mayıs 2023. Hindistan'ın Manipur eyaletinde Çarşamba günü yüzlerce aşiret mensubu bir protesto düzenleyerek, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan eyalette hüküm süren şiddeti kontrol altına almak ve devam eden gerilimi sona erdirmek üzere hükümeti göreve çağırdı. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)