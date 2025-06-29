Hindistan'da Festivalde İzdiham: 3 Ölü, 50 Yaralı

Hindistan'da Festivalde İzdiham: 3 Ölü, 50 Yaralı
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Hindistan'da Festivalde İzdiham: 3 Ölü, 50 Yaralı
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Hindistan'ın Odisha eyaletinde düzenlenen Jagannath Rath Yatra Festivali'nde çıkan izdiham sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Olay, kalabalığın bir tapınağın yakınında toplanmasıyla meydana geldi.

HİNDİSTAN'ın Odisha eyaletindeki festivalde çıkan izdihamda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletindeki festivalde çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Odisha eyaletinin Puri bölgesinde 'Jagannath Rath Yatra Festivali' kutlamaları başladı. Yetkililer, kalabalığın yerel saatle 04.00 civarında bir tapınağın yakınlarına toplanmasıyla çıkan izdihamda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır olmak üzere yaklaşık 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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