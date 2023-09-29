Hindistan'da Etnik Çatışmalar Nedeniyle Yerinden Edilenler Korku İçinde

Hindistan'ın Manipur eyaletinde devam eden etnik çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişiler, sığındıkları kamplarda geleceklerini bilmeyerek korku içinde yaşıyor. Manipur'da mayıstan bu yana devam eden şiddet olayları sonucunda 50 binden fazla kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Yerinden edilenlerin sığındığı kamplarda yaşanan sorunlar ve güvenlik endişeleri hükümetin yardım eksikliğiyle birleşince, insanlar geleceklerini belirsizlik içinde geçiriyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde devam eden etnik çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişiler, sığındıkları kamplarda geleceklerini bilmeyerek korku içinde yaşıyor.

Hindistan hükümeti verilerine göre, Manipur'da mayıstan bu yana devam eden şiddet olayları nedeniyle 50 binden fazla kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı.

Manipur'da yerinden edilenlerin sığındığı kamptaki kişiler, yaşadıkları dramı AA muhabirine anlattı.

Eyaletin başkenti Imphal'deki kampta bulunan 33 yaşındaki Nganthoili, "Hayatımız tamamen değişti. Bu şartlar altında ne kadar hayata tutunmaya çalışacağız bilmiyoruz. Bizim için hayat bitmiş gibi." ifadesini kullandı.

Kampta birçok sorunla karşılaştıklarını ancak hayatta olduğu için kendini şanslı hissettiğini belirten Nganthoili, "Köyümüze yapılan saldırıda ölen ya da kaybolan çok insan oldu." dedi.

"Tek isteğimiz, güvenliğimizin sağlanması ve evlerimize geri dönebilmemiz"

İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka kadın ise birçok kişiyle kampta yaşamanın çok zor olduğunu ve bir umut ışığı görünmediğini vurgulayarak, "Hükümet, bize yardım etmekte tamamen başarısız oldu. İçinde bulunduğumuz şartları anlatamayız. Tek isteğimiz, güvenliğimizin sağlanması ve evlerimize geri dönebilmemiz." diye konuştu.

Hindistan ana muhalefet partisi Kongre Partisinin Manipur Başkanı Keisham Meghachandra Singh ise hem eyalet hükümetinin hem de merkezi hükümetin insanlara yardım etmediğini savundu.

Kamptaki şartların özellikle kadın ve çocuklar için çok kötü olduğunu kaydeden Singh, "Tüm eyalette temel gıdalara erişimde sorun var çünkü tüm otoyollarda güvenlik güçleri var ve mallar buraya ulaşmıyor. Bulduklarımız da aşırı pahalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kampların da gıda ve tıbbi malzemeler gibi temel ihtiyaç maddelerinden yoksun olduğunu belirten Singh, bu konuda yetkililere ulaşamadığının altını çizdi.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette, şiddet olayları sebebiyle ölü sayısı 175'e çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu. Bu ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi paylaşılırken, 17 vakanın soruşturulacağı açıklanmıştı.