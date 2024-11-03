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Hindistan'da Ekim Ayı Tarihinde En Sıcak Günler Geçirildi

Hindistan'da Ekim Ayı Tarihinde En Sıcak Günler Geçirildi
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Hindistan, son 123 yılın en sıcak ekim ayını yaşadı. Ekim ayı sıcaklık ortalaması bu yıl 26,92 derece olarak kaydedildi.

HİNDİSTAN'da, son 123 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülke genelinde ekim aylarında ölçülen sıcaklık ortalamasının 25,69 olduğunu, bu yıl ekim ayında ise bu sıcaklığın ülke genelinde 26,92 derece ölçüldüğünü bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) Genel Direktörü Mrityunjay Mohapatra, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mohapatra, geçmişte ülke genelinde ekim aylarında ölçülen sıcaklık ortalamasının 25,69 olduğunu, bu yıl ekim ayında ise ortalama sıcaklığın ülke genelinde 26,92 derece ölçüldüğünü belirtti.

Mohapatra, kuzeybatıda sıcaklıkların en az iki hafta boyunca normalin 2-5 derece üstünde seyrettiğini belirterek, ülkede 1901'den bu yana ekim ayında ölçülen en yüksek ortalama sıcaklığın kaydedildiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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