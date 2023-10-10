Hindistan'da eğitim sırasında çığ düşmesi: 1 ölü, 3 kayıp

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde askerlerin eğitim sırasında çığ altında kaldığı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise hala kayıp.

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde eğitim sırasında askerlerin üzerine çığ düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, orduya ait iki farklı birlikten yaklaşık 40 askerin Ladakh bölgesindeki Kun Dağı'nda rutin eğitim faaliyetlerine katıldığı belirtildi.

Açıklamada, eğitim sırasında çığ düşmesi sonucu 4 askerin kar altında kaldığı bildirildi.

Olayda 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin kaybolduğu aktarılan açıklamada, yoğun kar koşullarında arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.