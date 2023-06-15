Hindistan'da Eğitim Kurumunda Yangın: En Az 12 Kişi Yaralandı

Hindistan'ın Delhi kentinde bir eğitim kurumundaki öğrenciler çıkan yangından kaçmak için 3'üncü kattan atlarken, bazıları ise binanın dışındaki kablo ve teller yardımıyla yangından kaçtı. Yangında en az 12 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Delhi kentinde bir eğitim kurumundaki öğrenciler çıkan yangından kaçmak için 3'üncü kattan atlarken, bazıları ise binanın dışındaki kablo ve teller yardımıyla yangından kaçtı. Yangında en az 12 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Delhi kentinin kuzeyinde yer alan Mukherjee Nagar'da bir eğitim kurumunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle korku ve paniğe kapılan öğrencilerden bazıları, binanın 3'üncü katından atlarken, bazıları ise binanın dışındaki kablo ve teller sayesinden canlarını kurtardı. Çevredekiler ise binanın etrafına toplanarak, yangından kaçan öğrencilere yardım etmeye çalıştı.

Eğitim kurumunda öğrenci olan 22 yaşındaki Suresh Meena yaptığı açıklamada, "İlk başta endişelenmedik. Klimanın aşırı ısındığını düşündük ve kapattık. Sonra bir çalışan odaya girdi ve arkasından kapıyı kapattı. Koridorun dumanla kaplandığını görebildik" dedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, binadaki 300 öğrenci kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - YENİ DELHİ