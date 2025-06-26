Hindistan'da Düşen Uçağın Karakutularından Veri Çıkarıldı

Hindistan'da Düşen Uçağın Karakutularından Veri Çıkarıldı
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Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, 12 Haziran'da kaza yapan uçağın karakutularından veri çıkarma sürecinin güvenli bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

HİNDİSTAN'da, düşen uçağın karakutularından verilerin güvenli şekilde çıkarılabildiği açıklandı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, soruşturma ekiplerinin, 12 Haziran'da kaza yapan uçağın karakutularından 'veri çıkarma sürecini güvenli şekilde' tamamladığını ve cihazların 'bellek modülüne' erişebildiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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