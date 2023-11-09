Hindistan'da Diwali Festivali için Hazırlıklar Başladı

Hindistan'da insanlar, Diwali festivali için çiçekler ve küçük renkli ışıklar gibi süslemeler satın alarak hazırlıklarını yapıyor. Diwali Festivali, ışığın karanlığa, bilginin cehalete ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini kutlamak için düzenlenen yılın en önemli bayramıdır.

BHOPAL, 9 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'da insanlar, ışık festivali olarak da bilinen Diwali festivali için hazırlık yaparken, büyük bir hevesle çiçekler ve küçük renkli ışıklar gibi süslemeler satın alıyorlar.

Hindistan'da yılın en önemli bayramı olan Diwali Festivali'nde, ışığın karanlığa, bilginin cehalete ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferi kutlanıyor. Beş gün sürecek festival bu yıl 10 Kasım'da başlayacak.