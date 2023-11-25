Hindistan'da demir cevheri madeninde patlama: 2 ölü, 1 yaralı

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki bir demir cevheri madeninde el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Patlamanın Naksalitlerin parmağı olduğu şüpheleniliyor.

YENİ DELHİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesiminde yer alan Chhattisgarh eyaletindeki bir demir cevheri madeninde Cuma günü el yapımı bir patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu iki işçi öldü, bir işçi de yaralandı.

Patlama, Chhattisgarh'ın başkenti Raipur'un yaklaşık 350 km güneyindeki Narayanpur bölgesinde meydana geldi.

Olayda yaralanan işçinin hastaneye kaldırıldığını belirten bir polis yetkilisi, "İşçiler, Aamdai Ghati demir cevheri madeninde çalışmaya gidiyorlardı" dedi.

Polise göre, işçiler basınçlı el yapımı patlayıcının (EYP) üzerine basarak patlamasına neden olmuş olabilir.

Polis yetkilileri EYP'nin yerleştirilmesinde Naksalitlerin parmağı olduğundan şüpheleniyor.

Haberlere göre, demir cevheri madeni özel bir şirkete tahsis edilmişti ve bölgede faaliyet gösteren Naksalitler projeye uzun süredir karşı çıkıyordu.

Naksalitler şu anda Hindistan'ın orta ve doğu kesimlerinde aktif durumdalar.