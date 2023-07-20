Hindistan'da Çete Tacizi Mağdurları Polisi Suçladı

Hindistan'ın Manipur eyaletinde çete üyeleri tarafından taciz edilen kadınlar, polislerin kendilerini çeteye teslim ettiğini iddia etti. Olay sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan'ın son dönemlerde şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde çete üyelerinin çıplak şekilde sürüklediği ve taciz ettiği iki kadından birisi, polislerin kendilerini çete üyelerine teslim ettiğini ileri sürdü.

Sosyal medyada yayımlanan çete tacizi görüntülerindeki mağdur kadın, yaşadıklarını anlattı:

The Indian Express gazetesine konuşan mağdur kadın, "Polisler, çete köyümüze saldırırken oradaydı. Polisler, bizi evimizin yakınlarından aldılar ve köyün dışındaki yolun kenarında çeteyle bıraktılar. Bizi onlara polis verdi." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerdeki mağdur, "Çete, köydeki bütün erkekler öldükten sonra yapacaklarını yaptı. Bizi orada öylece bıraktılar ve biz de kaçtık." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından polise şikayette bulunduklarını belirten mağdur, söz konusu görüntülerdeki iki kadının yanı sıra 50 yaşlarındaki başka bir kadının da çetenin mağduru olduğunu aktardı.

Mağdur kadın, babasıyla erkek kardeşinin de çete tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Olay

Hindistan'ın Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip taciz ettikleri görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, olayın 4 Mayıs'ta gerçekleştiğini ve o tarihlerde Thoubal bölgesinden bir kaçırma ve toplu tecavüz olayının ihbar edildiğini açıklamıştı.

Videonun dün gündeme gelmesinin ardından polis, konuya ilişkin toplu tecavüz dosyası açmış ve bir kişiyi gözaltına almıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, olayın "Hindistan'ı utandırdığını" dile getirerek "Manipur'un evlatlarına olanlar asla affedilemez." ifadesini kullanmıştı.

Manipur eyalet Başbakanı N Biren Singh de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "idam cezasının göz önünde bulundurulacağını" söylemişti.

Askere "vur emri" verilmişti

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle gösteriler düzenlerken, nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Kukilerin de aralarında bulunduğu grupların buna itirazı şiddet olaylarına yol açıyor.

Gösteriler 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olaylarına sahne olmuştu.

4 Mayıs'ta askere "vur emri"nin verildiği Manipur'daki şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 130 kişi hayatını kaybederken, 60 bin kişi yerlerinden edildi.

Hindistan'da "Planlanmış Kabile" kategorisinde yer alan topluluklara siyasi temsil, okullarda kota ve memuriyet gibi olanaklar sağlanıyor.

Yasalara göre, dağlık alanlara yerleşmelerine izin verilmeyen Meiteiler, eyalette Myanmar ve Bangladeşli göçmen nüfusunun artması nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarını iddia ediyor.