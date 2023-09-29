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Hindistan'da Cauvery Nehri suyu anlaşmazlığı protestoları

Hindistan'daki Cauvery Nehri sularının bir miktarının Tamil Nadu eyaletine tahliye kararının ardından, Karnataka eyaletinde nehir suyunun 'adil paylaşımı'nı talep eden halk sokaklara döküldü. Protestolar nedeniyle uçuşlar iptal edildi ve gözaltılar yaşandı.