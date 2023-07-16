Hindistan'da camiye giriş yasağına itiraz Yüksek Mahkemeye taşındı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan Jalgaon kentinde, bölge hakiminin camiye girişleri yasaklamasının ardından Jumma Mescidi Komitesi, konuyu Yüksek Mahkemeye taşıdı. Hindu gruplar, caminin tapınağa benzediğini ve Müslümanların orayı işgal ettiğini savunurken, Jumma Mescidi cemaati ise caminin 1861'den beri var olduğunu ileri sürüyor.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan Jalgaon kentinde, bölge hakiminin camiye girişleri yasaklamasının ardından Jumma Mescidi Komitesi, konuyu Yüksek Mahkemeye taşıdı.

Indianexpress'in haberine göre, Komitenin avukatı, Hindu grubu Pandavwada Sangharsh Samiti'nin, tapınağa benzettikleri Jumma Mescidi'nin cemaatini camiyi "işgal etmekle" suçlamasının ardından alınan yasak kararını, Bombay Yüksek Mahkemesine taşıdıklarını bildirdi.

Avukat, 13 Temmuz'da itiraz dilekçesi verdiklerini, ardından Yüksek Mahkemede iki duruşma gerçekleştiğini, bir sonraki duruşmanın da 18 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.

Jalgaon Bölge Hakimi Aman Mittal, henüz bölge mahkemesinde nihai kararı vermediklerini ancak şikayetlerin ardından düzenlenen ilk duruşmada, ihtiyati tedbir kararı alınarak camiye 2'den fazla kişinin girmesinin yasaklandığını belirterek, namaz kılmak isteyen 2 kişinin orada bulunan yetkililerden cami anahtarlarını alabileceğini söyledi.

Mittal, 18 Temmuz'da bölge mahkemesinde de tekrar duruşma yapılacağını aktardı.

Hindu gruplar, 1980'lerden bu yana bölgede cami olarak kullanılan yapının tapınağa benzediğini ve Müslümanların da orayı işgal ettiğini savunarak hak iddia ediyor.

Jumma Mescidi cemaati de kayıtlarında caminin 1861'den beri var olduğunu ileri sürüyor.