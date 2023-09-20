Hindistan'da Bengaluru Bannerghatta Biyolojik Parkı'nda Virüs Salgını: 7 Leopar Yavrusu Öldü

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan Bengaluru Bannerghatta Biyolojik Parkı'nda ortaya çıkan bir virüs salgını nedeniyle en az 7 leopar yavrusu öldü. Yavrular, kedi panlökopeni virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

YENİ DELHİ, 20 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Karnataka eyaletinde bulunan Bengaluru Bannerghatta Biyolojik Parkı'nda ortaya çıkan bir virüs salgını nedeniyle en az 7 leopar yavrusu öldü.

Yetkililerin Salı günü yaptığı açıklamaya göre ilk ölüm 22 Ağustos'ta bildirilirken, 5 Eylül itibarıyla ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Yetkililere göre 3 ila 10 aylık yavrular, kedigillerde yaygın olarak görülen kedi panlökopeni virüsü nedeniyle öldü. Bu virüs, parkta bulunan kedi familyası türüne ilk kez bulaştı.

Parktaki leopar yavrularının çoğu eyaletin farklı bölgelerinde yakalanmış ve rehabilitasyon için parka getirilmişti.

Parkın idari müdürü A. V. Surya Sen basına yaptığı açıklamada, "Tüm yavrular aşılanmıştı. İkinci doz verilmeden önce enfekte oldular" dedi.

Ölümlerin ardından yetkililer enfeksiyonun yayılmasını engellemek için hijyen ve aşılama gibi önlemler aldı.

Haberlere göre parkta rehabilite edilmekte olan 80 leopar bulunuyor.