Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler artıyor

Hindistan'da aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle ölüm sayısı son üç günde 98'e yükseldi. Bazı eyaletlerde okullar yaz tatiline girdi.

Birçok bölgesi kavurucu sıcakların etkisi altına giren Hindistan'da halk aşırı sıcak hava dalgalarından dolayı nefes alamaz hale geldi. Hindistan Meteoroloji İdaresi'nin (IMD) verilerine göre Cuma ve Cumartesi günü ülkenin bazı bölgelerinde en yüksek sıcaklık değerleri mevsim normallerinin 4,7 santigrat derece üzerine çıkarak 42,2 santigrat dereceye ulaştı.

Yerel yetkilerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaleti ile komşu Bihar eyaletinde devam eden aşırı sıcak hava koşullarından kaynaklanan ölüm sayısı son üç günde 98'e yükseldi.

Bihar eyaletinde sıcak hava yüzünden 44 kişi yaşamını yitirdi. Eyalet aşırı sıcak hava dalgasıyla boğuşurken, IMD'nin Cuma günü yayımladığı günlük sıcak hava dalgası kılavuzunda gösterildiği üzere kırmızı alarm verildi. Derhal harekete geçen Patna bölge idaresi, öğrencilerin güvenliğine öncelik veren önlemler aldı. 12. sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrencilerin yaz tatilini uzatan idare, okulları 24 Haziran'a kadar kapalı tutacak.

Benzer önlemler alan diğer eyaletler de öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik proaktif bir önlem olarak yaz tatillerini uzattı. Goa, Çatisgarh ve Andhra Pradeş'teki okullar da benzer önlemlere başvurarak öğrencilerin aşırı sıcaklar sırasında evde kalmasını sağlıyor.

Hindistan Meteoroloji İdaresi, Hindistan'ın doğu ve doğu-iç bölgelerinde önümüzdeki dört gün için sıcak hava dalgası alarmı verdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bihar'dan bildiriyor. (XHTV)