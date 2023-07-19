Hindistan'da Arıtma Tesisi Patlaması: 15 Ölü, 6 Yaralı
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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir arıtma tesisinde trafonun patlaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olayın gece saatlerinde meydana geldiği ancak ihbarın sabah saatlerinde yapıldığı belirtildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.
Hindistan'da bir arıtma tesisinde trafonun patlaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Ganj Nehri'ni korumak amacıyla kurulan kanalizasyon sistemine bağlı arıtma tesisinde trafo patladı. Polis olayda 1'polis 5'i iç güvenlik personeli 15 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis olayın gece saatlerinde meydana geldiğini ancak ihbarın sabah saatlerinde yapıldığını söyledi.
Olaya ilişkin geniş çağlı soruşturma başlatıldı. - YENİ DELHİ