Hindistan'da Arıtma Tesisi Patlaması: 15 Ölü, 6 Yaralı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir arıtma tesisinde trafonun patlaması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olayın gece saatlerinde meydana geldiği ancak ihbarın sabah saatlerinde yapıldığı belirtildi. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.