Hindistan'da 74 Arakanlı göçmen gözaltına alındı

YENİ Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş eyaletinde, 74 Arakanlı (Rohingya) göçmenin gözaltına alındığı açıklandı.

Hindistan polisinin yaptığı açıklamaya göre, "sınırı yasa dışı yollarla geçen" ve Uttar Pradeş eyaletinin farklı bölgelerinde yaşayan 55 erkek, 14 kadın ve 5 çocuk gözaltına alındı.

Hindistan Yüksek Mahkemesinde, ülkede yaşayan yüzlerce Arakanlının sınır dışı edilip edilmeyeceğini belirleyecek davalar sürüyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.