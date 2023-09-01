Hindistan'da 122 Yılın En Kurak Ağustosu Yaşandı

Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkede 1901'den beri en kurak ağustosun yaşandığını bildirdi. Muson yağmuru ayı olan ağustostaki yağışlar diğer yıllara göre yüzde 35 azaldı ve sıcaklık bakımından da son 122 yılın en sıcak 2'nci ayı olarak kayıtlara geçti. Yağış oranlarının eylülde normale döneceği tahmin ediliyor.