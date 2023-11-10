Hindistan, Cammu Keşmir sınırında çatışmaları diplomatik kanallar aracılığıyla Pakistan'a iletti

Hindistan, Cammu Keşmir sınırında Pakistan askerleriyle son dönemde yaşanan çatışmaların diplomatik kanallar aracılığıyla İslamabad'ın gündemine getirildiğini açıkladı. İki ülke arasındaki çatışmalar ve ateşkes ihlalleri konusu Pakistan'a iletilirken, taraflar arasındaki tarihi Keşmir sorunu da hatırlatıldı.

Hindistan, Cammu Keşmir sınırında Pakistan askerleriyle son dönemde yaşanan çatışmaların "diplomatik kanallar" aracılığıyla İslamabad'ın gündemine getirildiğini açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, basına yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir sınırında Hindistan ile Pakistan askerleri arasında son dönemde yaşanan çatışmalar konusunun iki tarafın askeri yetkililerinin yanı sıra "diplomatik kanallar" aracılığıyla da Pakistan'a iletildiğini kaydetti.

Bagchi, "sınır ötesine sızmalar" ve "ateşkes ihlalleri" olaylarının da ikili anlaşmaların ihlali olduğunu, Hindistan'ın söz konusu meseleleri her zaman Pakistan'ın gündemine taşıdığını dile getirdi.

Yeni Delhi ve İslamabad yönetimleri, 1 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan dün gece yaşanan son çatışmaya ilişkin karşı tarafı suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Hindistan Sınır Güvenlik Güçleri (BSF), söz konusu çatışmanın son 3 haftadaki 3. ateşkes ihlali olduğunu bildirmişti.

Ayrıca ekimde taraflar arasındaki bir çatışmada da 2 Hint asker ölmüş, 3 sivil de yaralanmıştı.

Tarihi Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın idaresinde kaldı.

Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağı"na bölmüştü.

Pakistan da kendisine bağlı Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü vermişti.