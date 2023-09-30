Hindistan Büyükelçisi, Sih ibadethanesine girişinin engellendiği iddiasını kınadı

Hindistan, Londra Büyükelçisi Vikram Doraiswami'nin "radikal" Sih aktivistler tarafından İskoçya'nın Glasgow kentinde Sih'lere ait bir ibadethaneye girmesinin engellendiği iddiasını kınadı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Büyükelçi Doraiswami'nin "radikal" Sih aktivistlerce Glasgow'da Sih'lerin ibadethanesine girmesinin engellendiği iddiasına ilişkin, Hindistan'ın Londra Büyükelçiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

"Utanç verici' olarak nitelenen olayın "kınandığı" belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"29 Eylül'de, İskoçya dışındaki bölgelerden üç kişi, Gurudwara Komitesi ve Hindistan'ın Birleşik Krallık Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen planlı bir etkinliği kasıtlı olarak engelledi. Organizatörler arasında üst düzey toplum liderleri, hanımlar ve komite üyeleri ile İskoç parlamentosunun bir üyesi vardı. Bu unsurlar tarafından tehdit edildiler ve istismar edildiler."

Olası bir tartışmayı önlemek amacıyla Doraiswami'nin binayı terk etme kararı aldığı kaydedilen açıklamada, "radikal" aktivistlerden birinin yüksek komiserin arabasının kapısını zorla açmaya çalıştığı ancak olayın önlendiği vurgulandı.

Olayın polis, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ve ilgili makamlara bildirildiğine dikkati çekilen açıklamada "Organizatörler de dahil olmak üzere çok sayıda toplumsal kuruluş olaydan üzüntü duydu ve yetkilileri suçlulara karşı harekete geçmeye çağırdı." ifadeleri kullanıldı.