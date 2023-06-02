Hindistan BM Güvenlik Konseyi reformu çağrısı yaptı

Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Ruchira Kamboj, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının çok kutuplu dünya düzeniyle uyuşmadığını ve reform yapılması gerektiğini söyledi.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ruchira Kamboj, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yapısının çok kutuplu dünya düzeninin gerçekleriyle uyuşmadığını ve BMGK'de reform yapılması gerektiğini söyledi.

ANI News'in haberine göre, BM Genel Merkezi'ndeki Güvenlik Konseyi reformları toplantısında Kamboj, BMGK'de reform yapılmasının ivedilik gerektiren kritik bir mesele olduğunu vurguladı.

Kamboj, dünyanın dönüştüğünü ve Konseyin yapısının küresel barış ve güvenliği sağlamada daha yüksek temsil gücüne sahip, kapsayıcı ve etkili olması gerektiğini belirtti.

Hint diplomat Kamboj, "Farklı bir dönemde oluşturulan Konseyin yapısı yeni güçlerin yükselişini, ulusların daha adil ve eşit küresel düzen arzularını yansıtmıyor." dedi.

Jeopolitik gerçekliklerin 21. yüzyılın dinamiklerine uyum sağlamayı gerektirdiğine dikkati çeken Kamboj, güçlenen ekonomilerin ve siyasi etkisi artan bölgelerin Konseye dahil edilmesinin adalet meselesi olmadığını, aynı zamanda faydacı olduğunu söyledi.

Kamboj, barışa katkı sunma, gelişmeleri destekleme ve küresel zorluklarla mücadele kabiliyeti gösteren ülkelerin katkılarını tanıma zamanının geldiğini kaydederek, BMGK'nin daimi ve geçici üye sayısının çoğaltılmasının Konseyin meşruluğunu, güvenilirliğini ve etkinliğini artırabileceğini dile getirdi.

Konseyde daha fazla sesin duyulması gerektiğinin altını çizen Kamboj, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha geniş bakış açıları, tecrübeler ve uzmanlıkların karar alış süreçlerini yönlendirmesi için daha fazla ses masada olmalı. Böyle bir kapsayıcılık güveni, kararların uygulamasını artırır ve Konseyin eylemlerinin daha fazla kabul ve destek görmesini sağlar. Ayrıca bölgesel temsil zaruridir. Konsey, dünyamızın çeşitliliğini yansıtmalı, küresel barış ve güvenliği şekillendirmede tüm bölgeler için eşit fırsatlar sunmalı.

Afrika, Latin Amerika ve diğer bölgeler, bu kapsamda değerlendirilmesi gereken zengin bir sezgi ve deneyime sahip. Onların dahil edilmesi, şu an karşı karşıya olduğumuz zorluklara karşı daha kapsamlı anlayışa katkı sunabilir ve daha etkili çözümlere imkan sağlar."

Kamboj, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda geçen yıl 73 ülkenin, BMGK'de reform yapılması konusunda görüş birliğinde olduğunu belirtti.