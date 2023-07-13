Hindistan Başbakanı Narendra Modi Paris'te

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa'nın başkenti Paris'te havalimanında Fransa Başbakanı Elisabeth Born tarafından karşılandı, kaldığı otelde kentte yaşayan Hindistanlılar ile görüştü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa'nın başkenti Paris'te havalimanında Fransa Başbakanı Elisabeth Born tarafından karşılandı, kaldığı otelde kentte yaşayan Hindistanlılar ile görüştü.

PTI haber ajansına göre, Modi, 2 günlük Paris ziyaretine başladı.

Havalimanında, Fransa Başbakanı Born tarafından kırmızı halıyla karşılanan Modi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir dizi görüşme gerçekleştirecek ve Fransa Milli Günü kutlamalarına katılacak.

Modi, Fransa'ya indikten sonra kaldığı otele geçerek burada Paris'te yaşayan Hintler ile görüştü.

Paris ziyaretinin ardından Modi, 15 Temmuz'da resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.