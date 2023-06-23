Hindistan Başbakanı Modi: Uluslararası kurumlarda reform yapılmalı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünya düzeninin değiştiğini belirterek, bu değişikliğe ayak uydurmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası kurumlarda reform yapılması gerektiğini söyledi. ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Modi, ABD Kongresinin ortak oturumunda Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerine hitap etti.

NEW Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünya düzeninin değiştiğini belirterek, bu değişikliğe ayak uydurmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası kurumlarda reform yapılması gerektiğini söyledi.

ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Modi, ABD Kongresinin ortak oturumunda Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerine hitap etti.

Modi, ABD-Hindistan ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, "ABD en önemli savunma ortaklarımızdan biri haline geldi." ifadesini kullandı.

İki ülkenin uzayda ve denizlerdeki işbirliklerinin geliştiğini kaydeden Modi, ekonomi, yapay zeka, enerji, eğitim, bilim gibi farklı birçok alanda birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Modi, ülkesindeki yatırım projelerinden, ekonomi ve teknoloji alanında kat ettikleri mesafeden bahsederek, "Hindistan yakında (dünyanın) üçüncü büyük ekonomisi olacak." dedi.

Ülkesinin genç nüfusa sahip bir ülke olduğunu dile getiren Modi, dijitalleşme alanında attıkları adımları da anlattı.

Modi ayrıca iki ülke ilişkilerinde Hindistan kökenli Amerikalıların rolünü vurguladı. Modi, konuşma yaptığı kürsünün arkasında oturan Hindistan kökenli ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i işaret ederek, ilişkilere katkı sağlayan Hindistanlı Amerikalılardan biri olduğunu söyledi.

Uluslararası kurumlarda reform çağrısı

Ukrayna'daki savaşın Avrupa'da büyük bir acıya neden olduğunu ifade eden Modi, savaştan olumsuz etkilenen ülkelere dikkati çekti.

Modi, "Bu bir savaş çağı değil." diyerek, diplomasi ve diyaloğa vurgu yaptı.

Hint-Pasifik'teki gelişmelerin ortaklarının temel endişelerinden biri haline geldiğini belirten Modi, "Özgür, açık ve kapsayıcı bir Hint-Pasifik vizyonunu paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Modi, yeni bir dünya düzeninin oluştuğuna işaret ederek, güneydeki ülkelere daha çok ses verilmesi gerektiğini söyledi. Modi, bu kapsamda Afrika Birliğinin G20'ye tam üye olması gerektiği görüşünü savundu.

"Çok taraflılığı canlandırmalı ve çok taraflı kurumlarda reform yapmalıyız." diyen Modi, BM dahil, uluslararası kurumlarda daha iyi bir temsiliyet olması gerektiğini anlattı.

Modi, "Dünyamız değiştiğinde kurumlarımız da değişmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Modi'nin ziyaretine tepkiler

Aralarında Müslümanların da olduğu bir grup Demokrat milletvekili, "ülkesindeki insan hakları sicili nedeniyle" Modi'nin bugün Kongre'de yapacağı hitabı boykot ederek, oturuma katılmadı.

ABD'deki Müslüman toplumunun üyeleri de Hindistan'da Müslümanların insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Modi'nin ziyaretine tepki gösteriyor.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Kongresindeki liderlerden Hindistan Başbakanı Modi'nin yapacağı konuşmanın iptal edilmesini isteyerek, aksi halde boykot çağrısı yapacaklarını bildirmişti.