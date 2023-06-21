Hindistan Başbakanı Modi, Elon Musk ile Görüştü

ABD ziyaretine dün başlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, New York kentine gelerek teknoloji girişimcisi iş insanı Elon Musk ile görüştü. Başbakan Modi görüşmeyle ilgili Musk'ın sahip olduğu Twitter hesabından 'Bugün sizinle görüşmek harika Elon Musk! Enerjiden maneviyata kadar birçok konuda çok yönlü sohbetlerimiz oldu' mesajını paylaştı. Musk ise 'Sizinle tekrar görüşmek bir onurdu' karşılığını verdi.