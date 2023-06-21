Hindistan Başbakanı Modi, Elon Musk ile Görüştü
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ABD ziyaretine dün başlayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, New York kentine gelerek teknoloji girişimcisi iş insanı Elon Musk ile görüştü. Başbakan Modi görüşmeyle ilgili Musk'ın sahip olduğu Twitter hesabından 'Bugün sizinle görüşmek harika Elon Musk! Enerjiden maneviyata kadar birçok konuda çok yönlü sohbetlerimiz oldu' mesajını paylaştı. Musk ise 'Sizinle tekrar görüşmek bir onurdu' karşılığını verdi.
Başbakan Modi görüşmeyle ilgili Musk'ın sahip olduğu Twitter hesabından "Bugün sizinle görüşmek harika Elon Musk! Enerjiden maneviyata kadar birçok konuda çok yönlü sohbetlerimiz oldu" mesajını paylaştı. Musk ise "Sizinle tekrar görüşmek bir onurdu" karşılığını verdi.Hindistan Başbakanı Modi, ABD programına dair "ABD'de ayrıca iş dünyasının liderleriyle tanışma, Hint topluluğuyla etkileşim kurma ve hayatın farklı kesimlerinden düşünce liderleriyle tanışma fırsatı bulacağım. Hindistan-ABD bağlarını ticaret, iş, yenilikçilik, teknoloji ve benzer diğer önemli sektörlerde derinleştirmeye çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya