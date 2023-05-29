Hindistan Başbakanı Modi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Dünya Haberleri
Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Başbakan Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı. Modi, Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki işbirliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güveninin tam olduğunu kaydetti.
Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Başbakan Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı.
Modi, Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki işbirliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güveninin tam olduğunu kaydetti.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023