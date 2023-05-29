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Hindistan Başbakanı Modi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Hindistan Başbakanı Modi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Başbakan Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı. Modi, Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki işbirliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güveninin tam olduğunu kaydetti.

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Başbakan Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı.

Modi, Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki işbirliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güveninin tam olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Dünya

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