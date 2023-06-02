Hindistan, balistik füze Agni-1'in deneme atışını gerçekleştirdi

Hindistan Savunma Bakanlığı, balistik füze Agni-1'in deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Fırlatmanın Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletindeki APJ Abdul Kalam Adası'ndan gerçekleştirildiği bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, balistik füze Agni-1'in deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, fırlatmanın Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletindeki APJ Abdul Kalam Adası'ndan gerçekleştirildiği bildirildi.

Fırlatmanın başarılı olduğu belirtilen açıklamada, "Agni-1, hedefleri oldukça yüksek bir hassasiyetle vurabilen kanıtlanmış bir sistemdir." ifadesi kullanıldı.