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Hindistan, balistik füze Agni-1'in deneme atışını gerçekleştirdi

Hindistan, balistik füze Agni-1'in deneme atışını gerçekleştirdi

Dünya Haberleri

Hindistan Savunma Bakanlığı, balistik füze Agni-1'in deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Fırlatmanın Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletindeki APJ Abdul Kalam Adası'ndan gerçekleştirildiği bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, balistik füze Agni-1'in deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, fırlatmanın Stratejik Kuvvetler Komutanlığı tarafından Odisha eyaletindeki APJ Abdul Kalam Adası'ndan gerçekleştirildiği bildirildi.

Fırlatmanın başarılı olduğu belirtilen açıklamada, "Agni-1, hedefleri oldukça yüksek bir hassasiyetle vurabilen kanıtlanmış bir sistemdir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Dünya

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