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Hindistan, Avrupa Parlamentosu'nun Manipur kararını reddetti

Dünya Haberleri

Hindistan hükümeti, Manipur eyaletindeki şiddet olaylarıyla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen kararı reddetti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, kararın kabul edilemez olduğunu ve sömürgeci bir zihniyeti yansıttığını belirtti. Manipur'da yaşanan şiddet olaylarında 150 kişi öldü ve binlerce kişi evsiz kaldı.

YENİ DELHİ, 14 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, ülkenin kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde uzun süredir devam eden şiddet olaylarıyla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen kararı "Hindistan'ın içişlerine müdahale" olarak nitelendirerek reddetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Avrupa Parlamentosu'nun kararının "kabul edilemez" olduğunu ve "sömürgeci bir zihniyeti" yansıttığını söyledi.

Manipur'da 3 Mayıs'tan bu yana devam eden şiddet olaylarında yaklaşık 150 kişi öldü ve binlerce kişi evsiz kaldı.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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