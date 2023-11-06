Hindistan, Air India uçuşlarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi

Hindistan'ın Ottawa'daki diplomatik temsilcisi Sanjay Kumar Verma, Kanada hükümetine, Air India uçuşlarında güvenlik tedbirlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Hindustan Times gazetesine konuşan Verma, Air India'nın Kanada ile Hindistan arasındaki uçuşlarına yönelik tehdidin birlikte ele alınacağını söyledi.

Hindistan'ın, "Adalet için Sihler" (SFJ) hareketinin, Air India'nın Kanada ile Hindistan arasındaki seferlerine yönelik tehdidini gündeme getireceğini belirten Verma, Kanada yönetimiyle hava yolu şirketinin seferlerinde güvenliğin daha da artırılması yönünde çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Verma, "Kanada'da başlayan ve Kanada'da sona eren Air India uçuşlarına yönelik tehdidi, Kanada makamlarıyla ele alacağız." dedi.

"Chicago Sözleşmesi'ni açıkça ihlal eden videonun içeriğini inceledik"

Cumartesi günü yayımlanan video kaydında, SFJ'nin avukatı Gurpatwant Singh Pannun'un, Air India'nın kullanılmaması yönünde tehditlerde bulunduğu aktarıldı.

Videoda, Pannun'un, Pencaplı Sihleri, "19 Kasım'dan sonra Air India ile uçmayın, hayatınız tehlikede olabilir." şeklinde iki kez uyardığı belirtildi.

"Uluslararası sivil havacılık operasyonlarının çerçevesini belirleyen Chicago Sözleşmesi'ni açıkça ihlal eden videonun içeriğini inceledik." diyen Verma, iki ülke arasındaki sivil havacılık anlaşmasının bu tür tehditlerle mücadeleye yönelik hükümler içerdiğini söyledi.

Air India, Kanada'nın Toronto ve Vancouver şehirleri ile Yeni Delhi arasında haftalık birden fazla direkt uçuş düzenliyor.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül tarihi itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.